Bauer ruft zur Wahl auf

Heidelberg. Vor dem zweiten Wahlgang bei der Oberbürgermeisterwahl in Heidelberg am Sonntag will Grünen-Kandidatin Theresia Bauer die Menschen motivieren, zur Wahl zu gehen. Auch im Grünen-Milieu habe es im ersten Wahlgang ein erkennbares Mobilisierungsproblem gegeben, sagte die frühere baden-württembergische Wissenschaftsministerin im Interview mit dieser Redaktion. Als Sofortmaßnahmen will sie im Falle ihrer Wahl den Ausbau von Solaranlagen, regenerativer Fernwärme, sicheren Radverkehr und bezahlbaren Wohnraum angehen. miro (Bild: Philipp Rothe)

