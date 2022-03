Bauer hat die Entscheidung „gut reifen lassen“

Heidelberg/Stuttgart. Die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) legt das Amt zum 25. September nieder – um sich ganz auf ihre OB-Kandidatur in Heidelberg konzentrieren zu können. Die 56-Jährige fordert am 6. November Amtsinhaber Eckart Würzner (60, parteilos) heraus. In der Fraktion erntete sie für diese Entscheidung am Dienstag Applaus.

Sie habe ihre Entscheidung „gut reifen lassen“, berichtet Bauer im Gespräch mit dieser Redaktion: „Ich habe mich gefragt, wo liegt meine Leidenschaft?“ Die Antwort sei „Heidelberg, meine Heimatstadt“ gewesen. Bauer leitet das Ministerium in Stuttgart seit 2011. Ihr Landtagsmandat, das sie 2001 zum ersten Mal erhielt, möchte die Heidelbergerin bis zum Ende der Legislaturperiode behalten, falls sie die OB-Wahl in Heidelberg nicht gewinnen sollte. „Ich bin nicht amtsmüde“, betont die erfahrene Politikerin, die als enge Vertraute von Landeschef Winfried Kretschmann gilt. Bauer fordert Amtsinhaber Würzner heraus, der sich 2006 gegen die grüne Politikerin Caja Thimm durchsetzte und nun seine dritte Amtsperiode anstrebt.

2021 drittbestes Ergebnis

Am Sonntagabend hatte sich die 13-köpfige Findungskommission der Grünen in Heidelberg einstimmig für Bauer als OB-Kandidatin ausgesprochen. Es habe vorher Gespräche mit zehn potenziellen Kandidaten gegeben. Dem Votum der Mitglieder bei der Nominierungsveranstaltung der Heidelberger Grünen will Bauer sich an diesem Mittwoch stellen. Bauer hatte bei der Landtagswahl vor einem Jahr in Heidelberg mit 41,7 Prozent das landesweit drittbeste Ergebnis. Sie wurde erneut Forschungsministerin, während andere alte Weggefährten Kretschmanns wie Finanzministerin Edith Sitzmann und Franz Untersteller (Umwelt) sich aus der Politik verabschiedeten. Bauer lebt seit 37 Jahren in Heidelberg, ist verheiratet und hat zwei Söhne. (mit dpa)

