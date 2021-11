Bauende verschoben

Heidelberg. Die Tiefbauarbeiten im Ziegelhäuser Schulbergweg sind bald beendet – allerdings verschiebt sich das Ende witterungsbedingt nach hinten: Statt Ende November werden die Arbeiten am 20. Dezember abgeschlossen sein. Das hat die Stadtverwaltung am Dienstag mitgeteilt. Solange bleiben die Vollsperrung und die Umleitung der Buslinie 36 bestehen. Auch die angekündigte Sperrung der Karl-Christ-Straße verschiebt sich entsprechend. Um den Lückenschluss an der Einmündung Schulbergweg/Karl-Christ-Straße herzustellen, wird die Durchfahrt voraussichtlich von Montag, 6. Dezember, bis Sonntag, 19. Dezember, gesperrt. Der Verkehr wird über die Hirtenaue umgeleitet. Im Zuge dessen erfolgen auch Arbeiten, die die Anwohner bei Starkregenereignissen besser schützen sollen.

Der Schulbergweg ist das größte Tiefbauprojekt im Stadtteil und eine der aufwendigsten Baumaßnahmen in Heidelberg. Seit September 2019 wird hier gebaut. her