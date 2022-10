Bauarbeiten an Bahnhöfen Heidelberg-Altstadt und Heidelberg-Kirchheim

Heidelberg. Die Deutsche Bahn (DB) tauscht an den Bahnhöfen Heidelberg-Altstadt und Heidelberg-Kirchheim/ Rohrbach die Aufzüge. Fahrgäste profitieren künftig von mehr Komfort und einem verlässlicheren Betrieb der Anlagen. Die Arbeiten starten am heutigen Montag. Bereits Mitte Februar 2023 können Reisende an beiden Bahnhöfen jeweils den neuen Aufzug zum Bahnsteig 2 nutzen. Im Anschluss tauscht die DB die Aufzüge zu den beiden Bahnsteigen 1. Insgesamt investieren Bahn und Bund dafür nach eigenen Angaben rund 1,1 Millionen Euro.

Alternativrouten planen

Während der Arbeiten steht der jeweilige Aufzug nicht zur Verfügung. Die DB bittet um Verständnis und empfiehlt mobilitätseingeschränkten Reisenden ab Heidelberg-Kirchheim/Rohrbach auf Heidelberg Hauptbahnhof (Hbf) oder auf die Buslinie 33 auszuweichen. Mobilitätseingeschränkte Reisende ab Heidelberg-Altstadt können auf Heidelberg-Schlierbach/Ziegelhausen und Heidelberg Hbf oder auf die Buslinien 35 und 735 ausweichen. Mobilitätseingeschränkte Reisende können ihre Reise zudem bis spätestens einen Tag vor Reiseantritt bei der DB-Mobilitätsservice-Zentrale anmelden. Sie hilft bei der Planung von Alternativrouten. Informationen: https://www.bahn.de/service/individuelle-reise/barrierefrei