Heidelberg. „Es ist ein besonders delikates Thema“, betont Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck. Der Neubau des Königstuhl-Hotels habe eine lange Geschichte – und die müsse ganz erzählt werden, um alles zu verstehen, leitete er ein. In der jüngsten Sitzung des Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschusses erklärte er die Genehmigungsschritte. Der Petitionsausschuss des baden-württembergischen Landtags hatte jüngst geurteilt, dass die Baugenehmigung nicht rechtens erteilt worden sei. Da war das 62-Zimmer-Hotel aber schon fast bezugsfertig.

Neubau und Abriss (im kleinen Foto der First) des Königstuhl-Hotels © miro

„Das Thema gehört in einer öffentlichen Sitzung behandelt“, begründete Odszuck den Tagesordnungspunkt. Ende August 2008 habe es einen ersten Bauvorbescheid gegeben. 2011 sei dieser verlängert worden. Ende 2012 kaufte Investor Wolfgang Scheidtweiler das heruntergekommene Gebäude. Die Baugenehmigung gab es im Juli 2014, zwei Monate später wurde die Erweiterung der Betten- und Stellplatzzahl genehmigt. Im November 2014 erteilte man eine „Waldumwandlungsgenehmigung“, im Februar 2015 wurde erneut die Betten- und Stellzahl erhöht. Die dritte Änderungsgenehmigung (Februar 2016) galt dem Abbruch des nördlichen Anbaus. Auf dem Grundstück passierte weiter nichts. Erst im Sommer 2018 wurde der Grundstein gelegt, im Juli 2019 Richtfest gefeiert.

Man habe dem Investor einen Baustart auferlegen wollen, erinnerte Odszuck an die Interimszeit, in der Investor Scheidtweiler unserer Redaktion gegenüber (Juni 2015) bestätigte, dass er es „nicht eilig“ habe. Entscheidend, so Odszuck, sei die Änderung der Pläne 2016 gewesen: Der Nachbar hatte gegen den Bauantrag Widerspruch eingelegt und der nördliche Anbau sei daraufhin neu konzipiert worden. „Dem Anwohner, selbst Architekt, war die Symmetrie des Gebäudes wichtig“, erinnerte Odszuck, der Ende 2016 als Baubürgermeister in die Stadt kam. Zwar sei der Widerspruch dem RP vorgelegt worden, es sei aber nicht zu einer Entscheidung gekommen, weil sich Nachbar und Investor geeinigt hätten. Dies sei in die dritte Änderungsgenehmigung gemündet: Abbruch und Erweiterung des nördlichen Anbaus sowie der Neubau einer Tiefgarage mit Parkdeck waren damit gesetzt. Im März 2017 sei unter anderem die Nutzfläche der Tiefgarage erhöht worden, 2018 waren der Abbruch des Bestandsgebäudes samt Wiederaufbau sowie eine geänderte Tiefgaragenzufahrt Fakt.

Kein Verantwortlicher mehr da

„Der Bau war politisch unbedingt gewollt“, sagte Odszuck. „Wir waren uns bewusst, dass wir uns im Grenzbereich bewegen – aber wir dachten, wir seien noch auf der richtigen Seite.“ Der Gemeinderat sei immer wieder einbezogen gewesen. Personelle Konsequenzen, bestätigte ein Sprecher der Stadt dieser Redaktion, habe die aus heutiger Sicht unrechtmäßige Baugenehmigung nicht. „Von den damals im Bauamt Verantwortlichen ist niemand mehr da“, sagte auch Odszuck.

„Fehler passieren“, sah Judith Marggraf (GAL) das Problem in einer nicht ausreichenden Kommunikation des Bauamts. Arnulf Weiler-Lorentz (Bunte Linke) fand „irritierend“, dass nicht nur „ein großer Fehler, sondern immer wieder Fehler passiert“ seien. „Uns Bauausschussmitgliedern wurde immer vermittelt, es sei alles rechtens“.