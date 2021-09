Basketballer landen Treffer mit Gourmet-Varieté

Heidelberg/Mannheim. Ceviche von Shrimps und Lachs, Ravioli auf getrüffeltem Lauch und Maishähnchenbrust auf buntem Linsencurry: Unter anderem mit diesen Gängen verwöhnt Promi-Koch Harald Wohlfahrt die Besucher der „Palazzo“-Saison 2021/2022. Rund 60 Gäste aus Heidelberg und Mannheim durften die Menüs am Dienstagabend schon einmal genießen: Gefeiert wurde damit in der VIP-Lounge des „snp dome“ in Heidelberg eine neue Kooperation zwischen den Basketball-Bundesligisten der MLP academics mit Geschäftsführer Matthias Lautenschläger und dem Mannheimer Gourmet-Varieté von Tom und Rolf Bauschbach sowie Radio Regenbogen und Starkoch Harald Wohlfahrt.

„Die neue Zusammenarbeit soll die Metropolregion Rhein-Neckar weiter voranbringen“, betont Rolf Bauschbach, der gerade mitten in den Vorbereitungen für die „Palazzo“-Premiere am Freitag ist. Pandemie-bedingt habe es anderthalb Jahre lang keine Vorstellungen gegeben. „Nun ist es endlich wieder an der Zeit, Lebensfreude zu den Menschen zu bringen“, zeigt sich der „Palazzo“-Chef sichtlich erleichtert. Rund 63 000 Besucher hatten in der letzten Saison vor der Pandemie die Artisten bestaunt und die Menüs genossen. Statt sonst sechs Monate habe man diesmal „nur sechs Wochen Zeit gehabt“, um die Saison an den Start zu bringen. Zum Glück gab es das Menü bereits, das sonst wochenlanges Tüfteln und Verkosten erfordert: Die feinen, sowohl von der mediterranen Küche als auch von den Aromen des Orients inspizierten Gerichte sollten bereits im Zentrum der dann abgesagten Saison 2020/2021 stehen.

Investition in Gesundheitsschutz

„Unser Zelt ist der sicherste Veranstaltungsort, den man sich vorstellen kann“, verweist Gregor Spachmann, Geschäftsführer von Radio Regenbogen, auf eine sechsstellige Investition in die ins Zeltdach integrierte Belüftungsanlage. „Von oben wird frische Luft eingeblasen, unten wird die Raumluft abgesaugt, gefiltert und zurückgeführt“, erklärt er.

In einem festen Veranstaltungsraum hätte man diese große Luftfilteranlage gar nicht einbauen können, ergänzt er: „Da hätte man lauter Löcher in die Außenwände bohren müssen.“ Die textile Wand indes habe das möglich gemacht - und die Technik verstecke sich zudem im Zeltdach. Auch Glasscheiben wurden als Corona-Infektionsschutz eingebaut. Die seien aber „so gelungen, dass wir uns sogar überlegen, sie auch nach der Pandemie zu verwenden.“

Während am Mannheimer Europaplatz die Vorbereitungen rund um das Spiegelzelt laufen, machen sich die Initiatoren schon Gedanken um eine zukünftige Spielstätte. Spätestens 2023, wünscht sich Balschbach senior, soll „Palazzo“ eine feste Spielstätte bekommen, das aufwendige Auf- und Abbauen entfallen. Details zur Suche nach einer neuen Heimat verrät er aber noch nicht.

Neben MLP-Gründer Manfred Lautenschläger und seiner Familie zählten unter anderem Mäzen Wolfgang Marguerre (Octapharma), Andreas Dulger (ProMinent), Florian Kranefuß (Haas Mediengrupe), und die renommierten Mediziner Maurice Stephan Michel (Uniklinik Mannheim) und Günter Germann (Ethianum) zu den Gästen.

Sie alle spendeten den Basketballern in einer Menüpause vom Balkon einen motivierenden Applaus: Am Mittwochabend sollte nach mehreren Jahrzehnten zum ersten Mal wieder eine Bundesliga-Basketball-Partie in Heidelberg stattfinden. Beifall bekam auch die bekannte Sommelière Natalie Lumpp, die launig die Weinauswahl des Abends präsentierte.

