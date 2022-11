"Baracca Suisse Heidelberg": Fondues und Schweizer Genütlichkeit

Von Michaela Roßner

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Hütte rustikal, das Ambiente gemütlich und die Fondues sehr lecker: Das winterliche Schweizer Hüttenangebot ist wieder da. Die urige „Baracca Suisse Heidelberg“ steht nun in Leimen, auf dem Gelände des Weinguts Adam Müller. Dreieinhalb Monate Saison haben am Donnerstagabend begonnen. Ein Menü mit Käse- oder Fleischfondue, Vor- und Nachspeise werden ab 51 Euro pro Person serviert. Die Nachfrage ist laut Betreiber schon gut: Etwa 60 Prozent der möglichen Termine seien bereits gebucht. Bis 26. Februar 2023 öffnet die „Baracca Suisse“.

Sitzt man drinnen neben dem knisternden Kaminofen an einem der für acht Personen eingedeckten Tische, kann man sich sehr leicht in die Alpen träumen: Urige Gemütlichkeit empfängt den Gast mit dem Betreten der alten Hütte, in der gut 100 Personen Platz haben, sofort. Bequeme Sitze, Schaffelle, alte Holz-Ski als Dekoration. Genießen kann man unter anderem die Käsefondues „Alpenglühn“, „Trüffel“ oder „Steinpilz“. Oder das chinesische Fleischfondue mit einer Auswahl von Kalb, Rind und Maispoularde in Bouillon am Tisch garen. Vorspeisen wie „Nüsslisalat“ und ein „Schwyzer Plättli“ mit Wurst und Käse stimmen auf den geselligen Hauptgang ein. Dazu schmecken unter anderem die Weine des gastgebenden Weinguts Müller, wie etwa „Ganz in Weiß“, eine Cuvée von der Badischen Bergstraße, oder Pfälzer Tropfen unter anderem von Knipser oder Emil Bauer.

Mehr zum Thema Helfende Hände gesucht "Müttersprache": Erfolg durch gratis Deutschkurse in Mannheim Mehr erfahren Gastronomie Wenn der Service-Roboter das Sushi bringt Mehr erfahren

Den lokalen Bezug zur Schweiz stellte am Eröffnungsabend Bernhard Aeschbacher, der stellvertretende Tourismusdirektor des Engadins, her: In Samnaun lädt nämlich die „Heidelberger Hütte“ des Deutschen Alpenvereins zur rustikalen Einkehr. Und so schlossen die „Baracca Suisse Heidelberg“ und Samnaun schon in zurückliegenden Jahren eine Kooperation.

Während der Corona-Pandemie hatte der Hüttenzauber drei Jahre pausieren müssen. Nach der Premiere vor sieben Jahren auf dem Heidelberger Bismarckplatz zog die Fondue-Hütte später an den Harbigweg im Heidelberger Stadtteil Kirchheim um. Und nun soll Leimen die neue Heimat werden, gerne auch längerfristig, wie Gissel sagt. Die Winzer Nathalie und Matthias Müller beschreiben die Anfrage der Hirschberger Hüttenbetreiber-Gesellschaft, zu der auch Gregor Spachmann („Palazzo“ und „Platzhirsch Alm“) gehört, als Glücksfall. Als das Weingut damals auf die „grüne Wiese“ im Gewerbegebiet zog, habe man kein gastronomisches Angebot mitgeplant. Doch die Nachfrage nach Räumen für Veranstaltungen, Betriebsfeiern und Feste steige.

Zum Eröffnungsabend ließ es sich auch einige (Sport-) Prominenz schmecken: Handball-Weltmeister Uwe Gensheimer etwa, den der frühere Junioren-Vizeweltmeister Ulrich Roth sowie Dennis Gissel von der Hüttenbetreiber-Gesellschafter besonders begrüßten.

Wer nicht mit der Straßenbahn anreist – die Haltestelle ist nur ein paar Minuten Fußmarsch entfernt – findet ausreichend Parkplätze vor. Hotel-Übernachtungsmöglichkeiten sind ebenfalls in der Nähe verfügbar.