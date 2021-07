„Banksy“-Ausstellung: Workshop mit zehn Lesern

Heidelberg. Als Jugendlicher durfte Marco Billmaier in seiner eigenen Schule sprayen: Als er 15 Jahre alt war, bekam er die Erlaubnis, den Musikraum mit Graffiti zu gestalten. Heute hat der Heidelberger Künstler eine eigene Wandgestaltungsfirma. Und er zeigt Kindern und Jugendlichen, wie aus hässlichen Wänden bunte Bilder werden. Zehn junge Leser dieses Mediums dürfen am 20. Juli bei einem Workshop von ihm in der „Banksy“-Ausstellung dabei sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ob Kinderzimmer, Garagentore oder Trafohäuschen – Billmaier verwandelt (fast) alles in wahre Kunstwerke. So lässt er ein Trafohäuschen zum großen Vogelhaus werden, auf dem eine Blaumeise dem Betrachter entgegenblickt. Rund drei Stunden verbringen die Nachwuchskünstler mit Billmaier, der schon vor dem Musikzimmer-Auftrag verschiedene Kunstpreise bekommen hatte.

An dem Nachmittag erklärt der Heidelberger den Workshopteilnehmern zunächst die theoretischen Grundlagen der Graffiti. Dann dürfen die Kinder und Jugendlichen ihre ersten Entwürfe auf Papier skizzieren. Schließlich kommen die Farbsprühdosen zum Einsatz: Auf Leinwänden und Holztafeln entstehen die Kunstwerke.

Wer dabei sein wird, sollte alte Kleidung tragen, empfehlen die Veranstalter. Der Workshop ist im Freien geplant. Zehn Schüler ab zehn Jahre dürfen mitmachen. Bewerben kann man sich per Mail (siehe Infokasten).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mehr als 10 000 Tickets

Seit der Eröffnung Ende April sind nach Angaben der Veranstalter bereits weit mehr als 10 000 Tickets für die Ausstellung „The mystery of Banksy – A genious mind“ verkauft worden. Es ist eine multimediale Ausstellung, deren Rundgang mit einer großen Videoinstallation endet.

Die Workshop-Teilnehmer können sich natürlich von den Bildern und Skulpturen inspirieren lassen. Mehr als 100 Werke sind ausgestellt. Zwar gibt es keine Originale zu sehen – aber mit herkömmlichem Kunsthandel hat der Künstler, der seine Identität im Dunkeln lässt, ohnehin wenig am Hut. Seine mit Schablonen erstellten Bilder werden, millionenfach vervielfältigt und digital auf der ganzen Welt verbreitet, zu Ikonen. Etwa das berühmte Mädchen mit dem Herzluftballon, das für Pazifismus steht. Zum Auftakt der Heidelberger „Banksy“-Ausstellung tauchten über Nacht an allen möglichen Ecken in der Stadt Puppen auf, die an dieses Motiv erinnern. Ein Copyright, so wird der Künstler überliefert, sei „etwas für Verlierer“. Mit Bildern und Drucken, die limitiert sind, verdient der anonym bleibende Künstler Geld.

Zu sehen ist in Heidelberg unter anderem ein begehbarer Nachbau des Londoner U-Bahn-Waggons, den Banksy im Juli 2020 mit Rattenbildern besprühte, um für das Maskentragen in der Pandemie zu werben. Auch „Dismaland“, die Parodie des Streetart-Künstlers auf die heile Disney-Welt aus dem Jahr 2015, lernt der Besucher kennen. Die verbogene rote Telefonzelle ist ebenfalls zu sehen, und ein Bereich der Ausstellung erinnert an die legendäre Versteigerung eines Banksy-Werks 2018 bei Sotheby, bei dem sich das Bild nach dem Zuschlag wie von Zauberhand selbst schredderte.

Multimedia inklusive

Geöffnet ist die Ausstellung in der ehemaligen Güterhalle Dienstag, Mittwoch und Sonntag von 10 bis 18 Uhr, Donnerstag, Freitag sowie Samstag und an Feiertagen von 10 bis 20 Uhr. Den letzten Einlass gibt es eine Stunde vor Ausstellungsende. Tickets kosten für Erwachsene 17 Euro, für Studenten 13 Euro und für Familien 39 Euro. Eine Multimedia-Begleitung ist inklusive.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3