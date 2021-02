Heidelberg. 365 Millionen Euro hat die Stadt Heidelberg bislang in ihren jüngsten Stadtteil gesteckt. 331,3 Millionen Euro sind durch Verkäufe und Umlagen in der Bahnstadt eingenommen worden. In der Gemeinderatssitzung am 10. Februar soll der Wirtschaftsplan genehmigt werden. Das Bahnstadt-Defizit erhöht sich um 6,4 Millionen Euro und wird nun mit 32,3 Millionen Euro in die Bücher eingetragen.

AdUnit urban-intext1

„Die Entwicklung eines neuen Stadtteils kann ein Defizit mit sich bringen, etwa durch entstandene Kosten beim Bau von Straßen und Plätzen, Kitas und Schule. Das ist vergleichbar mit Investitionen in privates Wohneigentum. Wer eine Wohnung oder ein Haus kauft, macht Schulden. Langfristig zahlt sich das aber aus“, erklärt Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck.

Zuhause von 1100 Kindern

Von dem 116 Hektar großen Bahnstadt-Areal sind nach Mitteilung der Stadt rund 80 Hektar fertiggestellt – etwa zwei Drittel der Fläche. 5600 Menschen leben hier bereits, davon sind 1100 Kinder. Pro Einwohner erhalte die Stadt jährlich 1200 Euro über den Finanzausgleich vom Land. Bei geplant 6800 Bewohnern seien das mehr als acht Millionen Euro, rechnet Odszuck vor.

Erhöht hätten sich die Kosten aufgrund der Fortschreibung laufender Finanzierungskosten aus Krediten, Baupreissteigerungen sowie zusätzlichen Baumaßnahmen, die bislang nicht Teil des Wirtschaftsplans waren. miro