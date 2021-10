Bahnstadt fließt mit ein

Heidelberg. Mit einem Sportstättenentwicklungsplan will die Stadt Heidelberg den Bedarf für das Patrick-Henry-Village (PHV) festschreiben. Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte, werde dieser derzeit in Kooperation mit dem Institut für Sport und Sportwissenschaft der Universität Heidelberg (ISSW) und dem Sportkreis Heidelberg erarbeitet. Dort sollen auch Sportbedürfnisse und Interessen der Bewohner der Bahnstadt mit einfließen. Die Ergebnisse werden voraussichtlich Anfang 2022 vorgestellt. Danach soll der Sportentwicklungsplan aus dem Jahr 2013 unter Einbeziehung der neugewonnenen Daten fortgeschrieben werden. Darüber hat die Stadtverwaltung den Gemeinderat in seiner letzten Sitzung informiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zuletzt wurden bereits die bestehenden Sportflächen im Süden von PHV so hergerichtet, dass dort übergangsweise Sport stattfinden kann. „Das Angebot wird von mehreren Heidelberger Vereinen dankbar angenommen. Drei Sporthallen und eine Freifläche können in den Abendstunden genutzt werden und sind mit 90 Prozent nahezu vollständig ausgelastet – von Fußball über Leichtathletik bis hin zu Capoeira“, sagte Ralph Fülop, Geschäftsführer des Sportkreises Heidelberg. her