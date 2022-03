Bahnprojekt Mannheim – Karlsruhe: Stadt Heidelberg sieht Folgen neuer Gleise kritisch

Rhein-Neckar. Die Stadt Heidelberg äußert sich kritisch zu einem möglichen Gleisverlauf im Westen der Gemarkung für das Bahnprojekt Mannheim – Karlsruhe. „Natürlich befürworten wir den Ausbau des Schienennetzes, aber das darf nicht zulasten von wertvollen Biotopen und Landschaftsräumen gehen“, wird Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain in einer Mitteilung zitiert. „Als Stadtverwaltung mobilisieren wir alle Kräfte, auch im Verbund mit den Nachbarkommunen, um den Projektträgern die sehr hohe Bedeutung unserer Flächen in punkto Naturschutz und Landwirtschaft sowie mit Blick auf geschützte Wohnsiedlungen und Aussiedlerhöfe im betroffenen Landschaftsraum immer wieder zu verdeutlichen.“

Zwischen Mannheim und Karlsruhe sollen zwei zusätzliche Bahngleise entstehen, die in erster Linie für den Fern-Güterverkehr genutzt werden sollen. Derzeit wird geprüft, über welche Flächen die Schienen verlaufen könnten. In Betracht zieht die DB einen Linienkorridor, derdurch den Landschaftsraum zwischen Heidelberg/Eppelheim und Plankstadt/Oftersheim führt. Betroffen sind davon die Heidelberger Stadtteile Kirchheim und Wieblingen in den Bereichen Neurott, Kurpfalzhof, PHV und Grenzhof.

Beteiligung der Öffentlichkeit

Die von der DB erarbeiteten Linienkorridore werden nun in ihren Teilsegmenten hinsichtlich sogenannter Raumwiderstände – Eingriffe in Natur und Landschaft sowie Auswirkungen auf Menschen und Lebensräume – bewertet. Im Laufe des Jahres 2023 soll sich die Antragsvariante Schritt für Schritt herauskristallisieren. Diese wird dann als Antragstrasse in ein Raumordnungsverfahren eingebracht, das im vierten Quartal 2023 starten soll. Daran anschließend findet eine breite Beteiligung der Kommunen, Fachbehörden und der Öffentlichkeit statt.

