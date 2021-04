Heidelberg. Seltenen Nachwuchs meldet der Heidelberger Zoo: Die syrische Braunbärin Ronja hat im Januar 2021 eine kleine Bärin zur Welt gebracht. Sie hat den Namen Merle bekommen. Noch leben Mutter und Tochter im Innenbereich des Geheges. Für den Zoo Heidelberg ist es der erste Nachwuchs bei den Syrischen Braunbären seit über 20 Jahren. Die letzten Heidelberger Braunbären kamen 1994 zur Welt.

Die kleine Bärin hat den Namen Merle bekommen. © Zoo

„Es ist schon eine Ewigkeit her, dass wir junge Bären im Zoo hatten. Dabei ist Nachwuchs für die Syrischen Braunbären so wichtig. Die Tiere sind in Kleinasien von der Ausrottung bedroht und auch die Zoopopulation kann jedes Jungtier gut gebrauchen“, berichtet Zoodirektor Klaus Wünnemann voller Freude.

Vater Martin lebt nicht mehr

Für Bärin Ronja ist es der erste Nachwuchs. Absolute Ruhe war daher für sie sehr wichtig. Erst nach rund drei Monaten, als Ronja kurz vor Ostern wieder aktiver wurde, begannen die Tierpfleger, sich den beiden behutsam zu nähern. Am Montag gab es den ersten Tierarzt-Check des Jungtieres. Dabei stelle es sich heraus, dass es eine kleine Bärin ist, die sich gut entwickelt. Der Vater, Braunbär Martin, musste Anfang des Jahres eingeschläfert werden. Er litt unter massiven Arthrosen in beiden Knien. Wenige Wochen später, am 15. Januar, kam sein kerngesunder Nachwuchs zur Welt. Bärinnen ziehen ihren Nachwuchs alleine groß.

Rufname Merle

Die Paarung war im vergangenen Frühjahr erfolgt. Der Nachwuchs kam – wie bei den Braunbären üblich – während der Winterruhe zur Welt. Mutter und Kind wurden daher vollkommen in Ruhe gelassen, die Bärin schlief meistens. Über eine Kamera in der Bärenhöhle konnten die Tierpfleger nur vermuten, dass es Nachwuchs gegeben hat. In ihrer Heimat Kleinasien sind die Pelzträger vom Aussterben bedroht. miro

