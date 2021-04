Schriesheim. Das Backfischessen der Schriesheimer Angler an Karfreitag ist eines der größte Feste der Stadt. Diesmal gibt es das begehrte Flossentier aber nicht zum geselligen Verzehr vor Ort, sondern nur zum Mitnehmen – und zwar an Karfreitag, zwischen 10.30 und 15 Uhr an dem vom Straßenfest bekannten Standort in der Oberstadt im Hof hinter dem Kaffeehaus. Angeboten wird das Zanderfilet mit Kartoffelsalat und Remoulade. Das Mahl wird zum Mitnehmen eingepackt, ein Verweilen ist nicht möglich.

