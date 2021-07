Heidelberg. Nach der pandemiebedingten Konzertpause öffnet sich das Stift Neuburg in Heidelberg-Ziegelhausen wieder für Musikfreunde. Am 18. Juli, 15.30 Uhr, treten Barbara Rosnitschek (Querflöte, Piccolo und Altquerflöte), Dorothea von Albrecht (Cello) und Peter Schumann (Cembalo) auf. Von Bach steht unter anderem eine Flötensonate auf dem Programm. Karten zum Preis von 20 Euro gibt es ab 15.15 Uhr am Kircheneingang.

