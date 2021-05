B 535 nach schwerem Unfall zwischen Heidelberg und Schwetzingen gesperrt

Rhein-Neckar. Ein Pkw-Fahrer ist gegen 15 Uhr am Sonntagnachmittag von der Fahrbahn der B535 zwischen Schwetzingen in Richtung Heidelberg-Kirchheim abgekommen und mit einem Verkehrszeichen kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, wurde die B535 in diesem Bereich gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Fahrer in Höhe der Abfahrt Sandhausen aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Rettungskräfte waren zunächst noch im Einsatz, weitere Informationen lagen noch nicht vor.

