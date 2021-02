  B 37 bleibt trotz Hochwasser voraussichtlich befahrbar

Heidelberg. Die B 37 unter der Alten Brücke in Heidelberg bleibt trotz Hochwasser am Wochenende voraussichtlich befahrbar. Das teilte die Stadt Heidelberg am Freitag mit. Die Sandsäcke im Bereich der Alten Brücke könnten bis zu einem Pegelstand von etwa 3,85 Metern eine Überflutung der Bundesstraße verhindern, heißt es weiter in der Mitteilung der Stadt. Das Hochwasserbüro, das normalerweise ab einem Pegelstand von 2,90 Metern besetzt ist, muss aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen bleiben. „Es ist dann auch für telefonische Rückfragen nicht erreichbar“, so die Stadt Heidelberg. Wer wissen wolle, ob die B 37 überflutet oder befahrbar ist, könne sich mit der Webcam an der Alten Brücke direkt informieren. Die Webcam ist erreichbar unter www.heidelberg.de/hochwasser.

