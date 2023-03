Autounfall in Heidelberg - Wegen Tier auf der Fahrbahn in Leitplanke gekracht

Heidelberg. Weil ein Tier die Fahrbahn überquerte, ist ein Autofahrer in der Nacht zu Montag in die Leitplanke gekracht. Er war gegen 01.45 Uhr auf der B 37 in Richtung Heidelberg unterwegs gewesen, als er dem unbekannten Tier ausweichen musste, berichtet die Polizei. Dieses kam unverletzt davon, während der Autofahrer einen Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich zu tragen hat.





