Autos beschädigt

Unbekannte haben nach Angaben der Polizei in der Zeit von Freitag, 23. Dezember, 18.30 Uhr, bis Heiligabend, 12 Uhr, mehrere Fahrzeuge in Ladenburg beschädigt. Die Ermittlungen laufen.

Passanten meldeten am Samstag gegen 12 Uhr, dass geparkte Fahrzeuge mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt wurden. Als die Polizeibeamten nachschauten, stellten sie fest, dass gleich mehrere Autos betroffen waren. Sie fanden demolierte Wagen in der Bismarck-, der Stresemann- und der Friedrichsfelder Straße. Alle Fahrzeuge wurden am Vorabend vor Heiligabend dort unbeschädigt abgestellt.

Das Polizeirevier Ladenburg hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06203/93050 zu melden. red