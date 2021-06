Autoren-Preis geht an Safac Saricicek

Heidelberg. Der „Preis der Heidelberger Autorinnen und Autoren“ geht in diesem Jahr an Safak Sarçiçek. Das hat eine Sprecherin der Heidelberger Stadtbücherei mitgeteilt. Der zum vierten Mal ausgelobte Literaturpreis würdigt herausragende Leistungen in der Unesco City of Literature Heidelberg. In einer Lesung in der Stadtbücherei stellt Sarçiçek am 7. Juli um 19.30 Uhr seine drei eingereichten Gedichte vor. Der Preis ist mit 1000 Euro dotiert.

Sarçiçek, Jahrgang 1992, studierte in Heidelberg und Kopenhagen Jura und ist Mitbegründer des Literaturkollektivs Echolot. Er stand bereits 2019 auf der Shortlist des Preises und ist Preisträger des Interkulturellen Zentrums Heidelberg. Aktuell erscheint sein fünfter Gedichtband „Im Sandmoor ein Android” im Quintus-Verlag.

Sarçiçek engagiert sich für Poesie und Politik – etwa jüngst neben den Heidelberger Literaturtagen im Haus für Poesie der Akademie für Lyrikkritik und dem Poesiefestival Berlin. Außerdem war er Teilnehmer der Open Poems am Haus für Poesie in Berlin in den Jahren 2020 und 2021.

120 Beiträge waren zu dem Preis, der jährlich im Wechsel Prosa/Lyrik von Heidelberger Autoren vergeben wird, eingereicht worden. Sechs Finalisten kamen auf die Shortlist: Neben Sariçiçek hatten Stefan Hölscher, Juliane Sophie Kayser, Felix Kunz, Silvana Marijanovic und Jonathan Wilfling ihre Arbeiten bei den Literaturtagen präsentiert.