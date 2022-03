Autohaus wird Bühne: Unterwegstheater präsentiert „Radio TeVau“

Heidelberg. Von April bis Juli lassen Jai Gonzales und Bernhard Fauser, die Direktoren des UnterwegsTheaters, das zum Abbruch bestimmte Autohaus in der Heidelberger Weststadt kunstvoll aufblühen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit der Uraufführung von „Radio TeVau“ von Choreographin Jai Gonzales startet das Veranstaltungsprogramm mit einer visuell-musikalisch montierten Tanzproduktion. Sieben Tänzer, ein Kameramann, ein Live-DJ und VJ, versprechen in der HebelHalle und im Autohaus ein „Aktionstanzgeschehen“, das mit Humor und Mut aktuelle und zeitlose Fragen stellt. Darunter: „Wie umgehen mit Vergänglichkeit und natürlichen Grenzen? Wie viele Wahrheiten gibt es? Was weiß der Körper eher, als der Geist? Wie geht es weiter, wenn es nicht mehr weiter zu gehen scheint?“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Uraufführung ist am Mittwoch, 27. April. Weitere Vorstellungen gibt es am 29. und 30. April, sowie am 1. Mai, von 5. bis 8. Mai sowie 12. bis 15. Mai. Das Stück beginnt jeweils um 20 Uhr und dauert rund 75 Minuten. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und online unter www.reservix.de.

Der zweite Teil von ArtOrt’22 folgt im Sommer und läuft von 18. Juni bis 17. Juli unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Eckhard Würzner. Das Motto der Veranstaltung lautet „YIMBY – Urban Paradies“. Die asphaltierte Brache des ehemaligen Autohauses wird in einen urbanen Garten verwandelt.