Autofahrerin kollidiert in Heidelberg mit Polizeiauto - vier Personen verletzt

Heidelberg. Eine 22-jährige Autofahrerin ist in Heidelberg in der Nacht von Sonntag auf Montag mit einem Streifenwagen der Polizei kollidiert. Wie die Polizei mitteilt, fuhr sie auf dem Baumschulenweg von Heidelberg kommend in Richtung Eppelheim auf eine Kreuzung zu, an der die Ampel auf Rot umschaltete. Die Fahrerin versuchte noch, ihr Auto rechtzeitig zu bremsen, fuhr aber auf die Kreuzung. Dort stieß sie mit einem Polizeistreifenwagen zusammen, der aus Richtung der Richtung Pfaffengrund kommend in Richtung Speyerer Straße fuhr. Dieser war bei Grün auf die Kreuzung gefahren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Durch die Wucht des Aufpralls prallte das Polizeiauto ab und kam im Grünstreifen zum Stehen. Es entstand ein Totalschaden. Die 22-jährige Fahrerin, ihre ebenfalls 22-jährige Mitfahrerin und die beiden 28- und 29-jährigen Polizeibeamten verletzten sich beim Unfall leicht. Ein Festgenommener, der im Polizeiauto saß, blieb unverletzt.

Die Verletzten wurden vor Ort ärztlich versorgt und mussten nicht ins Krankenhaus.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Zeugensuche Autofahrer verursacht Unfall bei Speyer und flüchtet Mehr erfahren Blaulicht 49-Jährige fährt in Gönnheim in parkendes Auto - drei Personen leicht verletzt Mehr erfahren

Als Unfallursache gab die 22-Jährige an, dass ihre Bremsen versagten. Ihr Auto wurde sichergestellt und wird nun auf technische Mängel untersucht.