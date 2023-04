Heidelberg. Eine Radfahrerin ist am Dienstagabend von einer Autofahrerin in Heidelberg angefahren und verletzt worden. Die 28-Jährige fuhr die Bismarckstraße entlang, als sie von der 49 Jahre alten Autofahrerin beim Rechtsabbiegen in die Neckarstaden übersehen wurde, berichtet die Polizei. Die 28-Jährige krachte gegen den hinteren Kotflügel und stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Schaden am Auto liegt im niedrigen dreistelligen Bereich.

