Autofahrerin betrunken und unter Drogen auf A5 unterwegs

Heidelberg. Eine Autofahrerin ist am Freitagabend betrunken und unter Drogen auf der A5 bei Heidelberg unterwegs gewesen. Ein Notruf teilte der Polizei ein Fahrzeug mit, das sehr auffällig in Schlangenlinien fahre. Bei der Kontrolle der 36-jährigen Fahrerin stellten die Beamten einen leichten Alkoholgeruch fest und bemerkten Anzeichen eines Drogenkonsums. Ein Test reagierte positiv auf Kokain, Benzodiazepin und Opiate. In ihrem Auto fanden die Beamten weiteres Betäubungsmittel. Gegen die 36-Jährige wird nun wegen Fahren unter Drogeneinfluss und wegen dem Besitz von Betäubungsmittel ermittelt.

