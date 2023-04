Autofahrerin beleidigt und nötigt 23-jährigen Autofahrer

Heidelberg. Eine Autofahrerin hat einen anderen Autofahrer in Heidelberg am Donnerstag genötigt und beleidigt. Nachdem sie zunächst zwischen der Pleikartförster Straße und dem Cuzaring neben dem 23-Jährigen fuhr, um ihn zu beleidigen und dann zu überholen, bremste sie ihn mehrmals aus, berichtet die Polizei. Der 23-Jährige musste immer wieder stark bremsen, um einen Auffahrunfall zu verhindern. An einer Ampel stieg der 23-Jährige aus und stellte die unbekannte Fahrerin zu Rede. Sie zeigte keinerlei Einsicht und fuhr davon.

Die Autofahrerin wird als etwa 45 Jahre alt, schlank und blond beschrieben. Sie soll schicke Kleidung und eine Sonnenbrille getragen haben. Zeugen des Vorfalls oder weitere Geschädigte können sich unter der Rufnummer 06221/34180 bei der Polizei melden.