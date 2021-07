Autofahrer will flüchten und verursacht dabei einen Unfall

Heidelberg-Kirchheim. Ein alkoholisierter BMW-Fahrer hat am Samstagabend, gegen 18.30 Uhr, versucht vor der Polizei zu flüchten und dabei einen Unfall in Heidelberg-Kirchheim verursacht. Wie die Polizei mitteilte, fiel der 36-jährige Fahrer einer Polizeistreife auf, nachdem dieser mit nicht angepasster Geschwindigkeit an den Beamten vorbeifuhr. Die Polizisten folgten dem Fahrzeug und gaben deuliche Anhaltesignale mit Blaulicht und Leuchtschrift. Diese ignorierte der 36-Jährige und fuhr weiter mit hoher Geschwindigkeit durch mehrere Straßen in Kirchheim, bevor er schließlich beim Einbiegen von der Marienburger Straße in die Elbinger Straße die Kontrolle über seinen BMW verlor und auf ein am Fahrbahnrand geparktes Auto auffuhr. Dabei wurde der BMW so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Derzeit lässt sich der Sachschaden noch nicht abschätzen.

Der 36-jährige Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ein dort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von fast 1,5 Promille. Gegen den Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Er muss mit dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen.