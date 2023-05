Autofahrer verursacht Unfall - über 15.000 Euro Sachschaden in Heidelberg

Heidelberg. Ein 52-jähriger VW-Fahrer hat gegen 17:45 in der Friedrich-Ebert-Anlage in Heidelberg einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 52-Jährige aus bislang ungeklärten Gründen mit seinem Pkw auf einen Fußgängerweg auf und verfehlte hierbei nur knapp eine Fußgängerin. Im weiteren Verlauf schwenkte der 52-Jährige wieder auf die Fahrbahn, wobei er mit einer 28-Jährigen VW-Fahrerin kollidierte. Durch den Zusammenstoß wurde der 35-jährige Beifahrer der VW-Fahrerin leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw der 28-Jährigen auf einen

vorausfahrenden Opel aufgeschoben. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Der 52-Jährigen wurde ebenfalls zu weiteren Untersuchungen in ein nahelegendes Krankenhaus transportiert, da der Verdacht eines medizinischen Notfalls besteht. Die genaue Unfallursache ist jedoch noch Teil der derzeit andauernden Ermittlungen der Polizei.