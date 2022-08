Autofahrer verletzt 15-jährige Fußgängerin in Heidelberg

Heidelberg. Eine Fußgängerin ist bei einem Unfall am Montagnachmittag verletzt worden, der Unfallverursacher ist geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, kam es um kurz nach 14.30 Uhr im Bereich der Neuen Schlossstraße, Einmündung Graimbergweg zu dem Unfall.



Ein unbekannter Autofahrer fuhr auf der Neuen Schlossstraße zunächst entgegen der Fahrtrichtung. An der Einmündung zum Graimbergweg versuchte er dann vermutlich, zu wenden und übersah hierbei zwei 15-jährige Mädchen hinter seinem Auto. Es kam zum Zusammenstoß, wobei eine der beiden verletzt wurde und in ein Krankenhaus gebracht wurde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach Angaben der Polizei stieg der unbekannte Fahrer aus und erkundigte sich kurz nach den beiden Fußgängerinnen; entfernte sich dann im Anschluss jedoch von der Unfallstelle, vermutlich ohne seiner Warte- und Feststellungspflicht nachgekommen zu sein.

Zum Unfallzeitpunkt soll sich eine Gruppe junger Männer im Alter von 18 bis 20 Jahren in der Nähe des Unfallgeschehens aufgehalten haben, welche eventuell sachdienliche Hinweise zum Unfallflüchtigen geben können.

Diese, sowie weitere Zeugen, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Heidelberg unter der Rufnummer 0621 174 4111, in Verbindung zu setzen.