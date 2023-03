Autofahrer kracht in Ampel in Heidelberg

Heidelberg. Weil sie über Rot fuhr, ist ein Autofahrer am Donnerstagvormittag in Heidelberg in eine Ampelanlage gekracht. Die 78 Jahre alte Autofahrerin missachtete das Rotlicht beim Abbiegen in den Schloßbergtunnel, berichtet die Polizei. Sie stieß mit dem 64-jährigen Autofahrer zusammen, der die Friedrich-Ebert-Anlage in Richtung Tunnel befuhr. Durch die Wucht der Kollision prallte sein Fahrzeug gegen die Ampel. Der 64-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 22.000 Euro.

