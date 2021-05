Autofahrer flüchtet mit hohem Tempo vor Polizeikontrolle

Heidelberg. Der Fahrer eines schwarzen Mercedes 350 CLS ist am frühen Dienstagmorgen vor einer Kontrolle durch eine Polizeistreife geflüchtet. Die Beamten wurden auf ihn aufmerksam, da er gegen 2 Uhr auf der Bismarckstraße sein Fahrzeug auf höchstmögliche Geschwindigkeit beschleunigte. Nach Angaben der Polizei flüchtete der 20-Jährige in gefährlich hohem Tempo und missachtete dabei auch eine rote Ampel in Höhe der Kurfürsten-Anlage.

Über die Mittermaier-Straße und die Ernst-Walz-Brücke fuhr der Raser nach Neuenheim, wo ihn nach einer kurzen Verfolgungsfahrt eine weitere Polizeistreife in der Blumenthalstraße stellte. Zuvor hatte der Autofahrer sein Fahrzeug in der Bergstraße abgestellt und war zu Fuß weiter geflüchtet. Bei seiner Festnahme leistete der junge Mann zunächst Widerstand, ließ sich dann aber zum Revier bringen. Bei ihm wurde eine Alkoholkonzentration von 1.3 Promille festgestellt.

Sowohl Fahrzeug als auch Führerschein des 20-Jährigen wurden sichergestellt. Der Mercedes war außerdem aufgrund einer fehlenden Haftpflichtversicherung zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben. Seinen Heimweg trat der junge Mann, der sich wegen Trunkenheit im Verkehr, des Missachtens eines Rotlichts und eines Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz verantworten muss, anschließend zu Fuß an. Außerdem prüft die Polizei die Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/991700 bei der Polizei zu melden.

