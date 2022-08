Autofahrer fährt zwei 15-Jährige in Heidelberg an – Zeugen gesucht

Heidelberg. Ein Autofahrer hat am Montag gegen 14.30 Uhr in Heidelberg zwei Fußgängerinnen angefahren. Wie die Polizei mitteilt, soll der Autofahrer zunächst entgegen der Fahrtrichtung auf der Neuen Schlossstraße gefahren und dann im Bereich des Graimbergwegs rückwärts gewendet haben, um anschließend den Graimbergweg bergab zu fahren. Dabei übersah der Fahrer die beiden 15-Jährigen, die gerade zu Fuß am rechten Fahrbahnrand in Richtung Neue Schlossstraße laufen. Bei dem Zusammenstoß wurden die Mädchen vom Heckbereich des Autos getroffen. Nachdem sich der Fahrer nach dem Wohlbefinden der Mädchen erkundigt hatte, soll er weitergefahren sein.

Da eine der beiden 15-Jährigen im Nachhinein deutlich stärkere Schmerzen im Bereich des Knöchels hatte, verständigte die andere die Polizei. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Das Auto soll vermutlich ein schwarzer BMW Touring der 3er oder 5er Reihe gewesen sein. Der Fahrer war männlich, zwischen 30 und 40 Jahren alt, von athletischer Statur mit dunklen, kurzen Haaren beschrieben. Er soll nach Angaben der Polizei von südosteuropäischem Aussehen gewesen sein und englisch mit Akzent gesprochen haben. Zudem soll er eine Sonnenbrille und ein weißes T-Shirt getragen haben. In dem Auto saß zudem vermutlich ein männlicher Beifahrer.

Eine Gruppe von etwa acht bis zwölf jungen Männern im Alter von etwa 18 bis 20 Jahren soll sich in Sichtweite des Unfalls befunden und diesen vermutlich beobachtet haben. Der Fahrer und Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 06221/991700 zu melden.