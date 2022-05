Autobrand in Heidelberg-Boxberg - hoher Sachschaden

Heidelberg. Ein parkendes Auto ist am späten Mittwochabend in Heidelberg-Boxberg in Brand geraten – mehrere ausgebrannte Fahrzeuge und ein hoher Sachschaden sind die Bilanz dieses Unfalls. Wie die Polizei mitteilt, ging das Fahrzeug aus bisher unbekannten Gründen gegen 23.40 Uhr im Buchwaldweg in Flammen auf. Die Flammen griffen auf zwei weitere, daneben stehende Fahrzeuge über. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen bereits alle drei Fahrzeuge in Brand, sie sind vollständig ausgebrannt. Ein weiteres Fahrzeug wurde durch die Hitze ebenfalls beschädigt. Es kam nach Angaben der Polizei zu keiner Gebäudebeschädigung. Die Polizei ermittelt derzeit nach der Brandursache und schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 50 000 Euro.

