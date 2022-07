Auto überschlägt sich bei Unfall in Heidelberg – Unfallflucht und hoher Sachschaden

Heidelberg. Ein 19-Jähriger hat in der Nacht zum Samstag in Heidelberg einen Unfall gebaut, wobei sich das Auto überschlagen hat. Wie die Polizei mitteilt, war der Fahrer gegen 1.20 Uhr auf dem Baumschulenweg unterwegs. Plötzlich kam er links von der Fahrbahn ab und streifte dabei einen Baum. Daraufhin prallte das Fahrzeug gegen einen Zaun und überschlug sich. Der Fahrer stieg aus und beging Unfallflucht.

Der Fahrzeughalter, der später an die Unfallstelle beordert wurde, meldete den Unfall und gab zunächst an, diesen selbst verursacht zu haben. Er gab ebenfalls an, keinerlei Verletzungen davongetragen zu haben. Die Polizei schätzte seine Aussage unglaubwürdig ein, da im Auto Blutspuren und drei ausgezogenen Sicherheitsgurte, die auf insgesamt drei Fahrzeuginsassen schließen ließen, gefunden worden waren. Die Polizeikräfte redeten dem Fahrzeughalter ins Gewissen, den wirklichen Fahrzeuginsassen eine medizinisch notwendige Versorgung zu ermöglichen. Schließlich nannte der Fahrzeughalter den verantwortlichen Fahrzeugführer sowie die beiden Fahrzeuginsassen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf circa 35 000 Euro.

