Auto überschlägt sich

Weinheim. Bei einem Unfall am frühen Samstagmorgen ist eine 30-Jährige auf der A 659 am Autobahnkreuz Weinheim leicht verletzt worden. Außerdem entstand ein Schaden von rund 50 000 Euro. Dies teilte die Polizei am Wochenende mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach Angaben der Beamten war ein 31-Jähriger mit seinem VW in Richtung Weinheim unterwegs und wollte am Autobahnkreuz auf die A 5 in Richtung Frankfurt abbiegen. Wegen überhöhter Geschwindigkeit und weil er stark alkoholisiert gewesen sei, sei er mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dabei sei er gegen eine Leitplanke und mehrere Verkehrsschilder gekracht. Sein Auto überschlug sich laut Polizei und blieb auf dem Dach liegen.

Bei dem Unfall verletzte sich die 30-jährige Beifahrerin laut Polizei leicht. Ein sechsjähriges Kind sei unverletzt geblieben. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Als die Beamten den Unfall aufnahmen, stellten sie Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Nach Angaben der Polizei ergab ein Alkoholtest einen Wert von über 1,6 Promille. Außerdem stellten die Beamten fest, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. red