Auto rollt über Fuß der Fahrerin

Heidelberg. Weil sie etwas vergessen hatte, ist eine Autofahrerin am Montagabend noch einmal aus ihrem bereits gestarteten Fahrzeug ausgestiegen. Mit gravierenden Folgen: Das Auto mit Automatikgetriebe rollte daraufhin alleine weiter, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die 56-jährige Autofahrerin hatte ihren Wagen am Ehrenfriedhof geparkt. Gegen 21 Uhr wollte sie losfahren und startete das automatikbetriebene Auto. „In diesem Moment fiel ihr ein, dass sie etwas vergessen hatte, weshalb sie den Motor laufenließ und kurzerhand noch einmal aus ihrem Auto ausstieg“, teilte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Mannheim mit.

Rückwärtshebel eingelegt

Was der Autofahrerin nicht auffiel: Der Rückwärtsgang war bereits eingelegt, so dass ihr Opel auch ohne sie rückwärtsfuhr. Die 56-Jährige bemerkte den Fehler sofort, eilte zur offenen Fahrertür und versuchte, das Fahrzeug mit eigener körperlicher Kraft aufzuhalten.

Das schaffte jedoch sie nicht. Und es kam noch schlimmer: Das Fahrzeug rollte über ihren Fuß und sie stürzte zu Boden. Der Opel hingegen setzte seinen Weg ungebremst fort, drückte einen Zaun nieder und fuhr schließlich auf eine dahinterliegende Weide.

Tochter rettet Situation

Glücklicherweise hielt sich die Tochter der 56-Jährigen in der Nähe auf. „Ihr gelang es schließlich, das Fahrzeug einzuholen und die Handbremse zu betätigen“, berichtet die Polizeisprecherin weiter.

Das Auto kam schließlich auf der Weide zum Stehen. Während die Höhe des Sachschadens an dem Zaun noch unbekannt ist, wird der Schaden am Fahrzeug auf rund 1500 Euro beziffert. Die 56-Jährige wurde zur ärztlichen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt das Polizeirevier Heidelberg-Mitte. miro

