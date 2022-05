Auto mit Straßenbahn kollidiert - Straßenbahnverkehr unterbrochen

Heidelberg. Nach einer Kollision zwischen einem Auto und einer Straßenbahn ist der Straßenbahnverkehr von der Bahnstadt in Richtung Eppelheim aktuell unterbrochen. Nach Polizeiangaben wollte gegen 13.30 Uhr ein Mercedes von der Grünen Meile in Richtung Jensenstraße abbiegen und übersah offenbar die in gleiche Richtung fahrende Straßenbahn. Verletzte gab es bei dem Unfall nicht.

Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an. Es kann zu Verkehrsbehinderungen kommen.