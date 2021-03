  Auto landet nach Unfall auf Leitplanke

Heidelberg. Ein Autofahrer ist am Sonntagnachmittag in Heidelberg mit seinem Wagen nach einem Unfall auf einer Leitplanke gelandet. Wie ein Mitarbeiter vor Ort berichtete, war der Fahrer nach ersten Informationen auf der B535 in Richtung Heidelberg/Schwetzingen unterwegs, als er an der Ausfahrt Heidelberg-Kirchheim aufgrund der feuchten Fahrbahn ins Schleudern geriet. Schließlich wurde das Auto von der Leitplanke "aufgebockt". Der Mann blieb unverletzt. Das Auto wurde abgeschleppt.

Heidelberg Auto wird von Leitplanke "aufgebockt" 5 Bilder Mehr erfahren

Wie der Mitarbeiter weiter mitteilte, sei am Unfallort bei nasser Fahrbahn die Geschwindigkeit auf Tempo 30 begrenzt.