Heidelberg. Ein Auto ist am Donnerstagabend in Heidelberg mit einer Straßenbahn kollidiert. Nach ersten Angaben der Polizei waren zunächst zwei Leichtverletzte bekannt. Der Auffahrunfall in der Dossenheimer Landstraße auf Höhe der Mühlingstraße hatte sich gegen 18.30 Uhr ereignet.

Der Unfall wurde von den Spezialisten des Verkehrsdienstes aufgenommen. Die Arbeiten vor Ort dauerten am Abend an. Weiteres war zunächst nicht bekannt.