Auto kollidiert mit Straßenbahn - mehr als 10.000 Euro Schaden

Heidelberg. Ein Auto ist am Donnerstagnachmittag auf der Bergheimer Straße in Heidelberg mit einer Straßenbahn kollidiert. Nach Angaben der Polizei wollte der 28-jährige Fahrer auf Höhe der Fehrentzstraße wenden und übersah die Bahn, die in Fahrtrichtung Bismarckplatz unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 10 000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste angeschleppt werden. Der Straßenbahnverkehr war für rund 25 Minuten beeinträchtigt.

