Auto kollidiert mit Ampelmast – zwei Verletzte

Heidelberg. Ein mit zwei Personen besetztes Auto ist am Samstagabend in Heidelberg von der Straße abgekommen und mit einem Ampelmast kollidiert. Die Insassen des Fahrzeugs, ein 29 Jahre alter Mann und seine Beifahrerin, verletzten sich nach Angaben der Polizei vom Sonntag bei dem Unfall leicht. Sie wurden für die weitere ärztliche Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von mehr als zwei Promille.

Der Mann war gegen 21.50 Uhr mit seinem Auto in der Vangerowstraße stadtauswärts unterwegs. Auf Höhe des Amtsgerichts habe er der Straße offensichtlich nach links weiter folgen wollen. Nachdem er daraufhin mit dem Wagen von der Straße abkam, fuhr er über eine Verkehrsinsel und prallte frontal gegen den Ampelmast.

Am Auto entstand ein geschätzter Schaden von 5000 Euro. Die Feuerwehr riss die den Mast aus der Verankerung und entfernte diesen. Die Ermittlungen dauern an.