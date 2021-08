Auto erfasst Radfahrerin

Sandhausen. Ein Autofahrer hat eine 85-jährige Fahrradfahrerin beim Abbiegen erfasst und schwer verletzt. Wie die Polizeibeamten mitteilten, war der Mann am Mittwoch kurz nach 9 Uhr mit seinem Mercedes auf der Kopernikusstraße unterwegs. Er bog zunächst rechts in die Wingertstraße ab und direkt danach links in die Albrecht-Dürer-Straße. Dabei übersah er die entgegenkommende 85-Jährige, die mit ihrem Fahrrad auf der Wingertstraße unterwegs war. Der 67-jährige Mann stieß mit der Fahrradfahrerin zusammen. Die Seniorin stürzte über die Motorhaube auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen zu – darunter Knochenbrüche, Schürfwunden und Prellungen. Sie musste zur notärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. vs

