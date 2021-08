Austausch zu Klimawandel - Noch Plätze bei Jugendklimagipfel frei

Heidelberg. Tornados in Tschechien, Hitzewelle in Kanada, Dürre, Überflutungen und Buschbrände – all das passiert gerade oder ist in den vergangenen zwei Jahren passiert. Wie die Stadt Heidelberg am Mittwoch mitteilte, diskutieren Jugendliche und Fachleute beim sechsten Jugendklimagipfel in Heidelberg am 9. und 10. September unter dem Motto „Jetzt wird’s brenzlig!“ über Ursachen, Hintergründe und Lösungen im Klimaschutz. Veranstaltungsort ist das Forum am Park, Poststraße 11.

Der BUND (Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland) veranstaltet den Jugendklimagipfel jedes zweite Jahr. Es ist ein Diskussions- und Erfahrungsforum für junge Erwachsene zwischen 15 und 27 Jahren. Neben dem Austausch und der Diskussion mit Fachleuten beschäftigen sich die Jugendlichen bei der Arbeit in Kleingruppen mit aktuellen globalen Auswirkungen des Klimawandels, mit Klimaschutz im Alltag sowie Handlungsmöglichkeiten im eigenen Umfeld und der Politik in Heidelberg.

Mit dabei werden sein: Oberbürgermeister Eckart Würzner und der Bürgermeister für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität Raoul Schmidt-Lamontain sowie Experten der Stadtwerke und der Umweltwissenschaften. Für Kurzentschlossene sind noch Plätze frei. Die Anmeldung ist per E-Mail an bund.heidelberg@bund.net möglich.