Ausstellungseröffnung in Heidelberg - Installation per Video

Heidelberg. Am Freitag, den 24. September, um 19 Uhr lädt das Haus am Wehrsteg auf der Neuenheimer Uferseite zu einer Ausstellungseröffnung ein. Gastkünstlerin Ülkü Süngün stellt die in ihrer Residency erarbeitete audiovisuelle Installation „Das Benennen” vor. Die Ausstellung ist bis 31. Oktober zu sehen. Sie kann samstags und sonntags sowie an Feiertagen von 12 bis 17 Uhr besucht werden.

Ülkü Süngün ist bildende Künstlerin aus Stuttgart. Sie bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Kunst und Aktivismus. Süngün nutzt Medien wie Fotografie, Video, Installation und Bildhauerei, teilt der Veranstalter mit. Im 2017 von ihr gegründeten „Institut für künstlerische Migrationsforschung” arbeitet sie an gesellschaftlichen Fragen rund um Erinnerung, Migrations- und Identitätspolitiken. Sie ist Dozentin an der Merz Akademie und der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart.

Info: Infos unter hausamwehrsteg.info