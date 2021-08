Ausstellung zu Humor in Psychiatrie

Heidelberg. Die Sonderausstellung „Wahnsinnig komisch – Follement drôle. Humor in der Psychiatrie“ zeigt die Sammlung Prinzhorn in Heidelberg ab Donnerstag, 9. September. Präsentiert werden rund 150 Zeichnungen, Gouachen, Aquarelle und Skulpturen aus der Zeit von 1880 bis 1990, teilte das Museum am Dienstag in Heidelberg mit. Die Exponate zeigten, worüber deutsche und französische Patienten lachten und wie sie ihre Umgebung aufs Korn nahmen, satirisch verhöhnten oder wahnsinnig-komisch kommentierten.

Deutlich werde, dass „Humor in der Anstalt“ kein Widerspruch sein muss. Das am häufigsten wiederkehrende Thema sei die Psychiatriekritik, in der sich der Humor als Waffe gegen Machtfiguren wie Wärter und Ärzte richte, heißt es weiter.

Von Karrikaturen bis Satire

Die Schau ist gegliedert in Karikatur, Groteskes, Komisch-Närrisches, Schlüpfrig-Obszönes, Sozialkritisches, Psychiatriekritisches und tierische Satire. Das Ausstellungsprojekt entstand in Kooperation mit dem Pariser Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne (MAHHSA) und war dort bis Juni zu sehen. Das MAHHSA gehört neben der Sammlung Prinzhorn zu den größten und ältesten Sammlungen von Anstaltskunst. In Heidelberg wird die Ausstellung bis 23. Januar gezeigt. Für den Besuch des Museums gilt die 3-G-Regel (negativer Corona-Schnelltest, Impf- oder Genesungsbescheinigung. Da sich maximal zwölf Personen in der Dauerausstellung aufhalten können, kann es zu Wartezeiten kommen.