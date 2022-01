Ausstellung "Was bleibt" ab Samstag in Heidelberger Providenzkirche

Heidelberg. Was bleibt, wenn ein Mensch stirbt? Und wie möchte er in Erinnerung bleiben? Diese Fragen greift die Ausstellung „Was bleibt.“ auf, die vom 15. Januar bis 10. Februar in der Heidelberger Providenzkirche zu sehen ist. Veranstalter ist die Evangelische Kirche in Heidelberg.

Es sind „Schatzkisten“, die sich dem Besucher öffnen: Auf zwölf Schauseiten stellen sechs Menschen ihre „Lebensschätze“ vor. „Was bleibt.“ greift das Thema Stiften und Schenken zugunsten gemeinwohlorientierter Zwecke auf. Im Begleitprogramm geht es zudem um Fragen zur Vorsorge, Abschiednehmen und Friedhofskultur. Die Ausstellung ist montags bis sonntags, 14 bis 16 Uhr, geöffnet. Zur Eröffnung am 15. Januar, 17 Uhr, hält Dekan Christof Ellsiepen eine Andacht. Danach gibt es die musikalische Autorenlesung „Mir geht es gut, ich sterbe gerade“ mit den Pfarrerinnen Karin Lackus und Christiane Bindseil.