Heidelberg. Ab sofort ist die „Körperwelten“-Ausstellung im Alten Hallenbad in Heidelberg wieder geöffnet. Unter Einhaltung der allgemeinen Hygiene- und Abstandsregelungen können Besucher wieder faszinierende Einblicke ins Innere des menschlichen Körpers erleben, so das Team der „Körperwelten“. Die Besucherzahl pro Stunde ist auf 60 Personen begrenzt. Tickets für bestimmte Zeitfenster sind im Online-Vorverkauf bei reservix.de – unter https://bit.ly/30ExKsJ – erhältlich. Das Zeitfenster bestimmt lediglich die Eintrittszeit in das Museum. Selbstverständlich ist die Dauer des Aufenthalts im Museum nicht beschränkt, heißt es. Zudem ist die Handdesinfektion – sowie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes – vor Betreten der Ausstellung für alle Besucher verpflichtend. Hierfür stehen Desinfektionsmittelspender am Eingang zur Verfügung. Innerhalb der Ausstellung als auch im Kassen- und Wartebereich ist der Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern einzuhalten. Im Kassenbereich ist dieser Abstand durch Markierungen gekennzeichnet. red