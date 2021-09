Heidelberg. Die vertrocknete Yucca-Palme oder der zerfledderte Benjamini sind auch dabei: Der Hamburger Fotograf Frederik Busch porträtierte acht Jahre lang für eine vielfach ausgezeichnete Fotoserie die Bürobotanik in zahlreichen Betrieben. Von Freitag, 3. September, bis 30. Oktober zeigt die Heidelberger Stadtbücherei eine Ausstellung dazu. Am 15. Oktober kommt der Autor zu einem Künstlergespräch in die Einrichtung.

