Ausstellung „Hochwasser- und Starkregengefahren in Heidelberg“ wird eröffnet

Heidelberg. Das Umweltamt der Stadt Heidelberg lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger zur Eröffnung der Ausstellung „Hochwasser- und Starkregengefahren in Heidelberg“ am Freitag, 17. März, um 10 Uhr ins Foyer des Heidelberger Rathauses ein. Die Ausstellung kann anschließend bis einschließlich Donnerstag, 30. März, zu den regulären Öffnungszeiten des Rathauses – montags bis freitags, von 8 bis 18 Uhr – besucht werden. In der Ausstellung können interessierte Besucherinnen und Besucher sich sowohl über Themen des Starkregenrisikomanagements als auch über Themen des Hochwasserrisikomanagements informieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zu Letzterem zählen beispielsweise die Heidelberger Starkregengefahrenkarten, bauliche Vorsorgemaßnahmen, Verhaltenstipps und die historischen Hochwassermarken des Neckars. Damit sich Heidelberger Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer noch besser wappnen und mit geeigneten Maßnahmen vorsorgen können, besteht seit August 2022 das Förderprogramm „Starkregen- und Hochwasserschutz“, welches auch in der Ausstellung thematisiert wird. Mit dem Förderprogramm möchte die Stadt Heidelberg die Eigenvorsorge der Bürgerinnen und Bürger stärken und bei der Umsetzung von Maßnahmen der Klimawandel-Anpassung unterstützen.

Mehr Informationen zum Starkregenrisikomanagement und dem Förderprogramm gibt es im Internet unter www.heidelberg.de/starkregen