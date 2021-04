Heidelberg. Es sollte ein fröhlicher Ausflug unter Kollegen und Corona-Ersatz für den jährlichen Mallorca-Urlaub sein - und endete mit leeren Geldbeuteln, einer panischen Flucht auf ein Hoteldach und Zeugenaussagen im Polizeirevier: Fünf Männer aus Südbaden erinnern sich wohl eher ungern an ihren Heidelberg-Ausflug im August 2020. Beim Besuch einer Prostituierten sollen zwei von ihnen ausgeraubt und körperlich attackiert worden sein. Seit dem Morgen muss sich ein gelernter Frisör und vorbestrafter Betrüger unter anderem wegen schwerer räuberischer Erpressung vor dem Heidelberger Landgericht verantworten. Er behauptet, die Männer hätten seiner Bekannten, die sich „zum Spaß“ mit Männern traf, Schmerzen zugefügt und sexuelle Handlungen gegen ihren Willen in dem Hotel in der Weststadt an ihr vorgenommen.

