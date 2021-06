Ausfall der Straßenbeleuchtung in Neuenheim und der Altstadt

Heidelberg. In Heidelberg ist in Teilen Neuenheims und der Altstadt in der Nacht auf Montag die Straßenbeleuchtung ausgefallen. Nach Angaben der Stadtwerke waren ab etwa 22.30 Uhr die Uferstraße und die Neuenheimer Landstraße zwischen Wehrsteg bis kurz nach der Alten Brücke stadteinwärts nördlich vom Neckar sowie südlich vom Neckar der Bereich Neckarstaden bis zur Höhe Steingasse betroffen. Ursache hierfür war eine fehlerhafte Signalübertragung in den entsprechenden Schaltstationen. In Teilen der Gaisbergstraße, Rohrbacherstraße und der Bahnhofstraße fiel parallel kurze Zeit später ab 22.50 Uhr die Straßenbeleuchtung aufgrund eines Kabelfehlers aus. Die Stromversorgung von Wohneinheiten war dadurch zu keiner Zeit betroffen.

Die Stadtwerke Heidelberg stellten die betroffene Straßenbeleuchtung nördlich des Neckars nach rund 45 Minuten wieder her. Bis kurz nach Mitternacht, am frühen Montagmorgen, war die Straßenbeleuchtung in allen betroffenen Bereichen wieder angeschaltet. Nur in der Gaisbergstraße, Rohrbacherstraße und Teilen der Bahnhofstraße konnte die Beleuchtung über Nacht nur teilweise wiederhergestellt werden und jede zweite Leuchte brannte. Die Stadtwerke Heidelberg gehen davon aus, diese Teilstörung im Laufe des heutigen Tages gänzlich beheben zu können.