Auseinandersetzung mit drei Personengruppen artet aus - mehrere Verletzte

Heidelberg. Bei einer Auseinandersetzung mit Beteiligung von drei Personengruppen in Heidelberg sind am frühen Samstagmorgen mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, entwickelte sich gegen 4 Uhr zunächst in einem Club in der Kettengasse in der Altstadt eine verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen, die sich auf die Straße verlagerte. Dort habe sich eine weitere, zuvor unbeteiligte vierköpfige Gruppe eingemischt, um dazwischen zu gehen. Währenddessen habe sich eine der Gruppen, die zuvor ursprünglich in den Streit verwickelt war, von der Örtlichkeit entfernt.

Die zuvor Unbeteiligten im Alter von 22 bis 26 Jahren wurden daraufhin körperlich von der noch anwesenden Gruppe attackiert. „Einer der Männer erlitt durch einen Schlag mit einer Glasflasche eine Platzwunde und Schnittverletzungen im Gesicht“, berichtete die Polizei. Zwei von ihnen wurden nach der Auseinandersetzung in Krankenhäuser eingeliefert, die beiden anderen begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Die beschuldigte Gruppe war bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Im Zuge einer Fahndung wurden zwei 22-Jährige in der Hauptstraße festgenommen, auf die Beschreibung der Zeugen passte. Es wird ermittelt, ob sie tatsächlich an der Auseinandersetzung beteiligt waren.

Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 06221/99-1700 bei der Polizei.

